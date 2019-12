Manga e papaia são as frutas do natal na capital moçambicana

Manga e papaia são as preferências do Natal na capital moçambicana, frutas que, entre as esquinas e avenidas mais frequentadas de Maputo, são vendidas em pequenas bancas improvisadas, dando mais cor à "cidade das acácias".

Lusa

