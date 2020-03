Mais de 7.200 moçambicanos regressaram da África do Sul na quinta-feira

Um total de 7.235 moçambicanos atravessaram na quinta-feira a fronteira de Ressano Garcia com a África do Sul, no sul de Moçambique, uma "avalanche" explicada pelo recolher obrigatório de 21 dias decretado pelo Governo sul-africano devido à pandemia de covid-19.

internacional

Lusa

internacional/mais-de-7-200-mocambicanos-regressaram-da_5e7e73141a16c91991bb24c4