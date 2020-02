Mais de 3.700 pessoas em quarentena a bordo de navio de cruzeiro no Japão Mais de 3.700 pessoas estão em quarentena a bordo de um navio de cruzeiro perto de Tóquio, após um caso comprovado do novo coronavírus num dos passageiros que desembarcou em Hong Kong, disseram hoje as autoridades japonesas. internacional Lusa internacional/mais-de-3-700-pessoas-em-quarentena-a-bordo_5e395ccd3555ec127140d46d





Oito pessoas a bordo do navio 'Diamond Princess', que chegou à baía de Yokohama na noite de segunda-feira, estão a apresentar sintomas como febre, disse hoje o porta-voz do Governo, Yoshihide Suga.

Os especialistas em quarentenas subiram a bordo do navio hoje para realizar testes em 2.666 passageiros e 1.045 tripulantes.

Os testes foram realizados em pessoas com sintomas do novo coronavírus, mas também de outras doenças infecciosas, como malária ou dengue, disse à AFP uma autoridade do Ministério da Saúde do Japão.

Essas medidas foram tomadas após o teste positivo para o coronavírus num passageiro de 80 anos que desembarcou em Hong Kong, a 25 de janeiro.

"[O homem] não foi ao centro médico do navio enquanto viajava connosco", disse a operadora de cruzeiros Carnival Japan (grupo norte-americano Carnival Corp).

"De acordo com o hospital em que está internado, a sua condição é estável e nenhuma infeção foi detetada entre os membros da sua família, que viajavam com ele", acrescentou a empresa, segundo a qual a partida do barco deve ser adiada pelo menos 24 horas.

A Diamond Princess já havia estado em quarentena no sábado passado em Naha, na ilha de Okinawa, no sul do Japão. Mas uma segunda quarentena foi realizada após a descoberta do coronavírus no octogenário que desembarcou em Hong Kong.

O ministro da Saúde, Katsunobu Kato, disse ao parlamento que os testes de coronavírus seriam aplicados a três grupos de pessoas a bordo: pessoas com sintomas, pessoas que desembarcaram em Hong Kong e pessoas que tiveram contacto próximo com o passageiro infetado.

Até que os resultados sejam obtidos, "todos a bordo (...) lá permanecerão", disse Kato.

O Japão apresentou 20 casos de pessoas infetadas em seu território, incluindo quatro sem sintomas, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde divulgados na segunda-feira.

Desde sábado, o país recusou a entrada no território a estrangeiros que recentemente estiveram na província chinesa de Hubei, o epicentro da epidemia, no centro da China. Onze estrangeiros foram impedidos de entrar até ao momento.

Até agora, o Japão fretou três aviões para repatriar 565 dos seus nacionais de Wuhan, capital de Hubei.

A companhia aérea japonesa All Nippon Airways (ANA) anunciou hoje que estenderá a suspensão da sua linha Tóquio-Wuhan por mais um mês, até 28 de março. Ao mesmo tempo, também reduziu o número de voos para Pequim a partir de dois aeroportos internacionais em Tóquio.

A China elevou hoje para 426 mortos e mais de 20.400 infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

CSR // FPA

Lusa/fim