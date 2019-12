Mais de 2.000 polícias destacados para passagem de ano na praia de Copacabana

As autoridades do Rio de Janeiro, Brasil, mobilizaram mais de 2.000 polícias para garantir a segurança das celebrações do Ano Novo na famosa praia de Copacabana, onde três milhões de pessoas são esperadas na noite de terça-feira.

internacional

Lusa

internacional/mais-de-2-000-policias-destacados-para_5e0a33c2173a6f1c3165293b