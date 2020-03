Mais 122 mortos no Irão, balanço oficial sobe para 1.934 mortos O Irão anunciou hoje mais 122 mortes devido à covid-19, fazendo subir para 1.934 mortos o balanço oficial da epidemia do novo coronavírus no país, um dos mais afetados juntamente com a Itália, a China e a Espanha. internacional Lusa internacional/mais-122-mortos-no-irao-balanco-oficial-sobe-_5e79f60879a1b71956b95706





Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur, foram confirmados nas últimas 24 horas mais 1.762 casos de contágio, um recorde diário.

No total, 24.811 pessoas foram infetadas até agora no Irão, disse.

O Irão é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus juntamente com a Itália, a China e a Espanha. Contrariamente a estes três países, a República Islâmica recusou impor medidas de confinamento ou quarentena.

Até dia 3 de abril o país vive um período de fraca atividade devido aos feriados do Ano Novo Persa, que habitualmente são utilizadas pelos iranianos para viajarem. As autoridades apelaram à população que fique "sempre que possível" em casa para impedir a propagação do vírus.

O Irão tomou outras medidas preventivas, como decretar o encerramento dos centros comerciais.

Após cinco dias de feriado, os serviços administrativos deviam reabrir hoje, mas Jahanpur anunciou a redução da atividade nos serviços estatais.

"Apenas um terço dos funcionários é autorizado a trabalhar no escritório e isto apenas para as tarefas administrativas vitais para a população", indicou, precisando que o pessoal deve respeitar o princípio do "distanciamento social" no trabalho.

Todas as 31 províncias do Irão foram afetadas pela covi-19.

No domingo, o líder supremo Ali Khamenei exortou a população a seguir as instruções das autoridades "para que Deus Todo Poderoso acabe com a calamidade para o povo iraniano, para todas as nações muçulmanas e para a humanidade".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

