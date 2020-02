Macau sem data para reinício das aulas O Governo de Macau disse hoje que não há data prevista para a abertura das escolas, encerradas desde o início do mês devido ao surto do novo coronavírus, mas anunciou a reabertura de mais parques e zonas de lazer. internacional Lusa internacional/macau-sem-data-para-reinicio-das-aulas_5e511918b34dee12adbca40a





O regresso às aulas após a paragem devido ao Ano Novo Lunar estava previsto para 03 de fevereiro, mas o Governo tem adiado constantemente a reabertura das escolas do território.

"Consideramos que a segurança dos estudantes é o mais importante", afirmou, em conferência de imprensa, o Chefe do Departamento de Estudos e Recursos Educativos de Macau, Wong Kin Mou.

Por essa razão, frisou, não existe data concreta para a reabertura das escolas, acrescentando que o anúncio do recomeço das aulas será feito com sete dias de antecedência.

Por outro lado, alguns parques públicos já começaram a abrir e as autoridades anunciaram hoje que, no domingo, vão reabrir ainda mais parques e zonas de lazer, espaços de ginástica na rua, parques infantis e o teleférico.

Os parques vão estar abertos das 06:00 às 19:00 e haverá controlo do fluxo de pessoas, obrigatoriedade do uso de máscara e da apresentação de uma declaração de saúde e ainda a medição de temperatura à entrada, explicou a administradora do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais, Isabel Celeste Jorge, na mesma conferência.

Hoje arrancou a quarta fase de venda racionada de máscaras encomendadas. No total, mais de 15,5 milhões de máscaras já foram vendidas.

As autoridades voltaram a apelar à população para não ficar preocupada, que há máscaras suficientes para todos e que "não precisam de ir correr a comprar".

Cada residente, mediante apresentação da identificação, recebe dez máscaras para igual número de dias.

O número de infetados com o coronavírus Covid-19 em Macau desceu na quarta-feira para quatro após uma nova alta hospitalar anunciada pelos Serviços de Saúde locais, em conferência de imprensa.

Trata-se de um homem de 66 anos, que esteve 28 dias hospitalizado, oriundo da cidade chinesa de Wuhan, onde começou o coronavírus Covid-19, que já matou mais de duas mil pessoas a nível mundial.

Dos 10 casos registados em Macau, este é o sexto paciente a receber alta, continuando internadas quatro pessoas.

Ainda na conferência de imprensa de hoje, as autoridades indicaram que dos 1.542 casos suspeitos em Macau, 1.523 foram excluídos pelas autoridades, com nove à espera de resultados de análises.

Nas últimas 24 horas foram efetuados 106 testes, sublinharam as autoridades de saúde, no dia em que se cumpre o 18.º dia sem novos casos no território.

Na sexta-feira entraram em Macau 5.500 visitantes, num território que recebeu, em média, no ano passado, três milhões de visitantes por mês.

MIM // JNM

Lusa/Fim