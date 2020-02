Macau reitera imposição de exames a todos os visitantes de zonas de risco O Governo de Macau reiterou hoje a obrigatoriedade de todos os visitantes provenientes de zonas consideradas de alto risco, devido à incidência de novo coronavírus, serem submetidos a exames médicos à entrada do território. internacional Lusa internacional/macau-reitera-imposicao-de-exames-a-todos-os-_5e565f2d84a13912995ff065





"Todos os visitantes provenientes de áreas de alta incidência [como a Coreia do Sul e algumas províncias chinesas] podem ser submetidos a exames médicos, a qualquer momento, em todos os postos fronteiriços, sem exceção", garantiu o Governo de Macau, em comunicado.

O Governo de Macau "efetua exames médicos a todos os visitantes que chegam a Macau que sejam considerados de risco e provenientes de áreas onde exista uma alta incidência epidémica", reforçaram as autoridades.

Esses visitantes são enviados a um dos "dois postos destinados à realização de exames médicos".

Os exames "têm uma duração de seis a oito horas e, pelo menos uma vez a cada duas horas, [esses indivíduos] serão avaliados através da medição da temperatura corporal, consulta médica e exame físico", explicou o Governo.

Posteriormente, reforçaram as autoridades, "será decidido o método de tratamento para os indivíduos examinados", caso seja necessário.

O número de infetados com o coronavírus Covid-19 em Macau desceu para três após uma nova alta hospitalar anunciada na terça-feira pelos Serviços de Saúde locais.

Dos 10 casos registados em Macau, este é o sétimo paciente a receber alta, continuando internadas outras três pessoas.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados de mais de 40 países e territórios.

Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.

Além dos mais de 2.700 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan registaram também vítimas mortais.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

