Macau prevê quatro a seis tempestades tropicais no território em 2020 As autoridades de Macau preveem quatro a seis tempestades tropicais no território em 2020, algumas delas podendo mesmo "atingir o nível de tufão severo ou super tufão", foi hoje divulgado.





"O primeiro ciclone tropical a afetar Macau pode ocorrer em meados de junho ou mais tarde, e toda a época de tufões termina no final de setembro", informou a Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

Quanto à previsão de precipitação no território (entre abril e setembro), as autoridades apontam que será normal. Já a temperatura, "será no intervalo de normal e relativamente alta".

As autoridades aconselham que se "tomem medidas preparatórias para prevenir e/ou reduzir o impacto de tempestade tropical, chuva forte e inundações", visto que o território está a poucos dias de entrar na época das chuvas.

O tufão Mangkhut, que passou por Macau em meados de setembro de 2018, causou prejuízos económicos diretos e indiretos no valor de 1,74 mil milhões de patacas (192 milhões de euros).

O Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território, onde o sinal máximo de tempestade tropical esteve içado várias horas.

Ao todo, as autoridades retiraram 5.650 cidadãos das zonas baixas e 1.346 pessoas recorreram aos 16 centros de abrigo de emergência.

Um ano antes, o tufão Hato (posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais), apesar de se caracterizar pela mesma intensidade do Mangkhut, provocou dez mortos, 240 feridos e prejuízos avaliados em 12,55 mil milhões de patacas (1,3 mil milhões de euros).

