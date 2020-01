Macau está a criar "pequena cidade" conquistada ao mar para 100 mil habitantes -- governo O Governo de Macau descreveu hoje como "uma pequena cidade" a zona A dos novos aterros, a maior das cinco áreas conquistadas ao mar e onde prevê que vivam no futuro pelo menos 100 mil pessoas. internacional Lusa internacional/macau-esta-a-criar-pequena-cidade-conquistada_5e1c4c18fc58531c1bc67c89





Além de 32 mil frações habitacionais -- 28 mil destinadas a habitação pública -- a zona A, uma ilha artificial de 138 hectares, vai abrigar equipamentos escolares, nomeadamente o novo polo da Escola Portuguesa de Macau (EPM), e espaços de lazer.

"A zona A é uma pequena cidade, onde irão viver menos 100 mil habitantes, segundo as previsões do Governo", disse o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, num plenário dedicado exclusivamente a interpelações dos deputados.

De acordo com as autoridades da região, os cinco novos aterros vão receber, ao todo, cerca de 162 mil pessoas. Com uma das maiores densidades populacionais do mundo, Macau soma, atualmente, perto de 667.500 habitantes em 32,9 quilómetros quadrados.

A zona A está ligada ao terminal da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior travessia marítima do mundo inaugurada em 2018, e prevê-se que, através de uma ligação subaquática, esteja ligada à zona B, no sul da península.

Das novas frações de habitação previstas para a zona A, 28 mil serão de habitação pública e quatro mil destinadas ao mercado privado.

"Estamos a envidar esforços para a construção de mais de 30 mil habitações" reafirmou o secretário, que renovou o mandato a 20 de dezembro, quando foi empossado o novo Governo da região, sem avançar datas.

Confrontado por alguns deputados, Raimundo do Rosário salientou que o projeto é de "difícil calendarização".

Macau conquistou, em 20 anos de administração chinesa, dez quilómetros quadrados ao mar e aumentou a população residente em 200 mil habitantes, uma expansão que vai continuar nos próximos anos.

O "plano urbanístico de novos aterros", aprovado por Macau em 2008 e ratificado por Pequim em 2009, ainda em desenvolvimento, previa cinco novos terrenos para a região, num total de 350 hectares (ou 3,5 quilómetros quadrados).

