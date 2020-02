Luxemburgo aumenta em 15 MEuro programa de cooperação com Cabo Verde O Luxemburgo vai aumentar em 15 milhões de euros o próximo Programa Indicativo de Cooperação (PIC) com Cabo Verde, passando a ser de 60 milhões de euros e deverá ser assinado até julho, foi hoje anunciado. internacional Lusa internacional/luxemburgo-aumenta-em-15-meuro-programa-de_5e4ab9daecd6251278746417





A informação foi avançada à imprensa, na cidade da Praia, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares, após uma sessão de trabalho com ministros luxemburgueses, que se encontram de visita a Cabo Verde.

Luís Filipe Tavares lembrou que o atual PIC que termina este ano é de 45 milhões de euros, mas que o próximo programa de cooperação com o Luxemburgo, com duração de quatro anos, vai rondar os 60 milhões de euros.

Durante a reunião, os ministros cabo-verdianos e luxemburgueses passaram em revista todos os projetos de cooperação entre os dois países, passando pela água, saneamento, emprego, empregabilidade e luta contra pobreza.

"Começámos também a perspetivar um novo Programa Indicativo de Cooperação, que vai começar agora em 2021 até 2024, é um projeto que está orçado em mais ou menos 60 milhões de euros", revelou Luís Filipe Tavares.

O ministro afirmou que água e saneamento vão continuar a ser os "eixos estratégicos" da cooperação com o Luxemburgo, bem como a transição energética e ecológica.

A sessão de trabalho contou igualmente com a presença dos ministros cabo-verdianos da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e da Indústria e Energia, Alexandre Monteiro.

"Há um clima de confiança muito grande entre o Luxemburgo e Cabo Verde, nós atingimos um patamar de excelência nas nossas relações e estamos a inaugurar uma nova fase na cooperação entre os nossos dois países", enfatizou o chefe da diplomacia cabo-verdiana.

Luís Filipe Tavares avançou que as duas delegações estão a realizar um exercício de troca de ideias, mas que o objetivo é introduzir novas áreas à cooperação bilateral.

O ministro da Cooperação e Ação Humanitária do Luxemburgo, Franz Fayot, referiu que o quinto PIC vai ser assinado entre junho e julho, no Luxemburgo, no âmbito da reunião da comissão mista entre os dois países.

"É muito importante que continuemos os planos e os projetos em curso. O quinto (PIC) está bem adiantado e creio que vamos assinar em junho ou julho", perspetivou o ministro.

As infraestruturas foi outra área da cooperação referida por Franz Fayot, que disse que Cabo Verde é um parceiro tradicional da cooperação luxemburguesa e que a visita serve para reiterar os esforços na ajuda ao país africano.

O governante luxemburguês fez ainda um balanço do programa em vigor, dizendo que é um processo contínuo, mas que de uma forma geral a implementação dos projetos no país é satisfatória, como pôde constatar na ilha de Santo Antão.

Franz Fayot foi o porta voz da delegação luxemburguesa, constituída ainda pelos ministros do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável, Carole Dieschbourg, e do Ordenamento do Território, Claude Turmes.

A comitiva luxemburguesa já visitou as ilhas de Santo Antão e São Vicente e na terça-feira vai visitar o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Energética (CERMI) e a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, na cidade da Praia.

Na quarta-feira, os ministros serão recebidos em visitas de cortesia pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, e pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

