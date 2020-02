Linhas Aéreas de Moçambique consideram regresso à Europa via Lisboa sustentável O diretor-geral das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), João Carlos Pó Jorge, disse hoje que o regresso da companhia ao espaço europeu, via Lisboa, coloca a LAM num novo "network", considerando que a rota será sustentável. internacional Lusa internacional/linhas-aereas-de-mocambique-consideram_5e550981ec64cc12b3919b16





"Olhamos a inteligência de tráfego e notamos que, de longe, esta é a rota que tem mais passageiros. Não só entre Lisboa e Maputo, como também de Maputo para Lisboa e depois para a Europa ocidental", afirmou João Carlos Pó Jorge, numa conferência de imprensa em Maputo.

Os voos serão efetuados através de uma aeronave Airbus A340-200, com 269 lugares e mais de 40 toneladas de carga, e que vai ligar as duas capitais três vezes por semana: com trajeto Maputo-Lisboa na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, e Lisboa-Maputo na terça-feira, quinta-feira e sábado.