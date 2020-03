Liga dos Direitos Humanos exige restituição da Ecomib ao Supremo Tribunal de Justiça A Liga Guineense dos Direitos Humanos exigiu a restituição da Ecomib, força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), aos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça. internacional Lusa internacional/liga-dos-direitos-humanos-exige-restituicao_5e6a5d8507faa719515d8700





Num comunicado divulgado na quarta-feira na rede social Facebook, e a que a Lusa teve hoje acesso, a Liga Guineense dos Direitos Humanos exige a "restituição das forças de segurança da Ecomib aos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça como condição imperiosa para assegurar a independência do poder judicial no atual contexto político e permitir a conclusão definitiva do processo eleitoral".

A organização pede também às forças de defesa e segurança para se absterem de "disputas políticas, devendo pautar as respetivas condutas à defesa da legalidade democrática, manutenção da ordem pública e à proteção dos direitos humanos".