Líder parlamentar do partido no poder em Cabo Verde vai ser ministro da Integração Regional O líder parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD, partido no poder em Cabo Verde), Rui Figueiredo Soares, vai ser o próximo ministro adjunto para a Integração Regional do país, em substituição de Júlio Herbert, que morreu em outubro.





A informação foi avançada hoje pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, à margem de uma visita que efetua à ilha do Sal.

"Temos um membro do Governo que será brevemente o Rui Figueiredo, com perfil adequado para continuar o trabalho que vinha sendo desenvolvido e dar também o cunho pessoal, porque precisamos de muita diplomacia, muita estratégia e muito empenho para conseguir fazer Cabo Verde ter uma posição de referência na CEDEAO", afirmou Ulisses Correia e Silva, para quem o atual líder parlamentar do MpD transmite total confiança pelo seu percurso feito.