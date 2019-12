Líder do Hezbollah adverte que formação de governo líbio vai demorar tempo

O líder do movimento xiita libanês Hezbollah admitiu hoje que a formação do governo no Líbano poderá demorar tempo, a três dias das consultas parlamentares para designar um primeiro-ministro num país dividido e em grave crise económica.

internacional

Lusa

internacional/lider-do-hezbollah-adverte-que-formacao-de_5df3eeaf29922c79774b3bf4