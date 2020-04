Líder dissidente da Renamo identifica-se com insurgentes em Cabo Delgado O líder dissidente da Resistência Nacional de Moçambicana ( Renamo) disse hoje que se identifica com as exigências dos insurgentes em Cabo Delgado, considerando que os grupos que têm protagonizado ataques armados no norte são seus "amigos". internacional Lusa internacional/lider-dissidente-da-renamo-identifica-se-com-_5e875bd154821b1985b8076e





"As exigências dos homens de Cabo Delgado [Norte de Moçambique] são as mesmas que as nossas", disse Mariano Nhongo, falando a jornalistas na cidade da Beira por teleconferência, a partir de um ponto incerto de Gorongosa, centro de Moçambique.

A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de grupos armados que organizações internacionais classificam como uma ameaça terrorista e que em dois anos e meio já fez, pelo menos, 350 mortos, além de 156.400 pessoas afetadas com perda de bens ou obrigadas a abandonar casa e terras em busca de locais seguros.