Líder de Hong Kong diz que princípio 'um país, dois sistemas' pode manter-se após 2047 A líder de Hong Kong disse hoje que o princípio 'um país, dois sistemas', sob o qual a cidade beneficia de liberdades inexistentes na China, pode prolongar-se após 2047, se for mantida a lealdade a Pequim. internacional Lusa internacional/lider-de-hong-kong-diz-que-principio-um-pais-_5e2006b09419111c2a73ab2b





"Somente se insistirmos na implementação do princípio 'um país, dois sistemas' e praticá-lo de forma contínua e completa (...), então acho que haverá justificação para que (...) avance sem problemas e sem mudanças depois de 2047", afirmou Lam.

As palavras de Carrie Lam no Conselho Legislativo [parlamento local] parecem ser um apelo à contenção daqueles que protestam contra o que designam de reforço de controlo de Pequim sobre a vida cívica, económica e política da região administrativa especial chinesa.

A transferência de Hong Kong do domínio do Reino Unido para a China em 1997 aconteceu com a promessa de manutenção da economia capitalista e da independência das instituições e da Justiça durante 50 anos.

Hong Kong tem sido palco de protestos antigovernamentais violentos desde junho passado, embora recentemente tenham diminuído de intensidade.

