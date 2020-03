Leis da concorrência aliviadas para permitirem colaboração entre supermercados britânicos

As leis da concorrência vão ser aliviadas temporariamente no Reino Unido para permitir que os supermercados colaborem operacionalmente para "alimentar o país" durante a pandemia do coronavírus Covid-19, anunciou o Ministério do Ambiente, Agricultura e Alimentação britânico.

