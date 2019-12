Koweit garante que empréstimo de 17 milhões de dólares feito há três anos ainda está disponível Um representante do Fundo do Koweit, Ahmad Al-Mujalham, disse na terça-feira que o empréstimo de 17 milhões de dólares contraído há cerca de três anos pelo executivo do ex-primeiro ministro Patrice Trovoada "continua disponível para o governo são-tomense". internacional Lusa internacional/koweit-garante-que-emprestimo-de-17-milhoes_5dfa15017cf645796c561e9c





Ahmad Al-Mujalham encontra-se na capital de São Tomé e Príncipe a pedido das autoridades para esclarecer a situação referente ao empréstimo, cujo processo o atual Governo remeteu ao Ministério Publico.

No final de um encontro hoje com três membros do Governo de São Tomé, os ministros do Planeamento, Finanças e Economia Azul, das Obras Públicas, Infraestruturas, Energia e Ambiente, e da Saúde, Ahmad Al-Mujalham dissipou as dúvidas do executivo.