Jovens manifestam-se em 23 de janeiro "contra vícios" no pacote autárquico angolano Um grupo de jovens de organizações cívicas angolanas anunciou hoje uma manifestação para 23 de janeiro em frente ao parlamento angolano "contra os vícios" do pacote legislativo autárquico", exigindo que seja aprovado no primeiro trimestre de 2020.





Denominados "Jovens Pelas Autarquias", que apresentaram hoje, em conferência de imprensa, a sua posição sobre o processo autárquico, cujas primeiras eleições estão previstas para 2020, exigem que as autarquias sejam realizadas nos 164 municípios angolanos.

Segundo Scoth Kambolo, coordenador da Plataforma Cazenga em Ação (PLACA), um dos promotores da conferência, as organizações cívicas fizeram sugestões e propostas sobre as "várias incongruências" que constam do pacote autárquico e "não tiveram qualquer respaldo das autoridades".