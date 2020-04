Jornalista angolana agredida por escolta do governador do Namibe retira queixa após desculpas formais

A jornalista angolana, que acusou a escolta do governador da província do Namibe, Archer Mangueira, de a agredir decidiu retirar a queixa, que apresentou à Procuradoria-Geral da República, depois de um pedido de desculpas público do governo provincial.

