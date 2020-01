Joaquim Chissano defende que emprego deve ser prioridade para Filipe Nyusi

O antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano defendeu hoje que a promoção do emprego deve ser prioridade para o ciclo governativo que se iniciou hoje com a tomada de posse de Filipe Nyusi na chefia do Estado.

