João Lourenço garante apoio a vítimas das enchentes O presidente angolano, João Lourenço, solidarizou-se hoje com as famílias angolanas vítimas das enchentes devidas à chuva intensa e garantiu que as autoridades vão prestar apoio aos cidadãos afetados.





"A nossa solidariedade vai para as famílias angolanas vítimas das enchentes, resultantes das chuvas que ontem se abateram sobre algumas cidades e localidades do país, com particular violência sobre Luanda", escreveu hoje o chefe do executivo angolano na sua conta do Twitter.

João Lourenço assegurou que "todo apoio será prestado pelas autoridades".