Japão permite saída de passageiros idosos de navio em quarentena

As autoridades japonesas permitiram hoje a saída dos passageiros mais idosos e com complicações de saúde do navio de cruzeiro que está em quarentena junto à cidade de Yokohama desde 03 de fevereiro, devido ao surto de Covid-19.

Lusa

