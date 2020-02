Japão anuncia morte de mulher portadora do novo coronavírus

O ministro da Saúde do Japão anunciou hoje o primeiro caso de morte no país de uma pessoa portadora do novo coronavírus (Covid-19), mantendo-se cauteloso quanto à causa da morte da mulher de 80 anos.

internacional

Lusa

internacional/japao-anuncia-morte-de-mulher-portadora-do_5e454b2b5002c3127d41d165