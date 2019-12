Janira Hopffer Almada vai ser eleita hoje líder do PAICV pela terceira vez A deputada Janira Hopffer Almada vai ser hoje eleita presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) pela terceira vez, em eleições internas em que é candidata única à sua sucessão. internacional Lusa internacional/janira-hopffer-almada-vai-ser-eleita-hoje_5dff5ba0ccaad8798e840e6f





Janira Hopffer Almada é candidata única para liderar o maior partido da oposição cabo-verdiana, após o deputado José Sanches ter desistido de apresentar a sua candidatura, alegando que está em curso um "golpe de assalto" à liderança do partido.

A única candidata desvalorizou os comentários e lembrou que desde que assumiu a liderança do partido pela primeira vez, em 2014, que vem sofrendo de ataques, mas que não ficou fragilizada por isso, por entender que todas as lideranças têm de ter capacidade para lidar com as críticas.