Janira Almada reeleita líder do PAICV com 98% dos votos promete "nova largada" no partido

A deputada Janira Hopffer Almada foi hoje reeleita presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) com 98% dos votos em eleição interna em que era candidata única e prometeu uma "nova largada" no partido.

internacional

Lusa

internacional/janira-almada-reeleita-lider-do-paicv-com-98-_5e00ad1cf5b69f12ab147677