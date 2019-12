IURD é uma entidade credível que fez muito pelos brasileiros - ministro das Relações Exteriores A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que está a ser investigada em Angola no âmbito de dois processos-crime, é uma entidade credível que teve impacto positivo na vida de milhões de brasileiros, defendeu o chefe da diplomacia brasileira. internacional Lusa internacional/iurd-e-uma-entidade-credivel-que-fez-muito_5df3897b281dcd797dbcaf13





Em entrevista à Lusa, Ernesto Araújo salientou que a IURD, que tem protagonizado várias polémicas no Brasil, de onde é originária, e noutros países, entre os quais São Tomé e Príncipe ou Angola, onde recentemente mais de 300 pastores e bispos romperam com a liderança brasileira, salientou que a experiência dos brasileiros com a IURD "é a melhor possível".

A igreja "fez a diferença para melhor" para milhões de cidadãos e é "uma entidade extremamente importante no Brasil", bem como em Angola, onde conta com cerca de 500 mil fiéis, reforçou.