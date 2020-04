Itália com 2.477 novos casos, menos que no dia anterior

Itália registou nas últimas 24 horas 2.477 novos casos de covid-19, número inferior ao de quarta-feira que confirma a tendência de desaceleração do contágio no país com mais mortes devidas à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

