Irão regista mais 122 mortes e totaliza 4.232 vítimas da pandemia

O Irão anunciou hoje mais 122 mortes devido ao novo coronavirus, elevando para 4.232 o número oficial de mortos no país, um dos mais afetados pela pandemia da covid-19 no Próximo e no Médio Oriente.

internacional

Lusa

internacional/irao-regista-mais-122-mortes-e-totaliza-4-232_5e905d28afeab631d5d0f805