Irão liberta investigador francês detido por espionagem O Irão libertou o investigador francês Roland Marchal, que chegará a França hoje ao meio-dia, anunciou o Palácio Eliseu. internacional Lusa internacional/irao-liberta-investigador-frances-detido-por-_5e75c03f225959196105fa2f





O presidente Emmanuel Macron "tem o prazer de anunciar a libertação de Roland Marchal, preso no Irão desde junho de 2019", refere a Presidência francesa em comunicado.

No entanto, França "insta as autoridades iranianas a libertarem imediatamente o compatriota Farida Adelkha", um investigador franco-iraniano ainda preso no Irão.

