Investimentos no gás em Moçambique começam a perder brilho - Fitch Solutions A consultora Fitch Solutions considerou hoje que a perspetiva de evolução dos investimentos no setor do gás natural liquefeito em Moçambique "começa a perder brilho" devido à corrupção e abrandamento económico, que aumenta os ataques de militantes.





"A perspetiva de evolução dos investimentos em Moçambique começa a perder o seu brilho, com os escândalos de corrupção e as dificuldades económicas a contribuírem para aumentar os ataques militantes perto da bacia do Rovuma, num contexto de subida da atividade da construção", lê-se numa nota de análise.

Na nota, com o título 'Clima de Investimento no GNL de Moçambique começa a ficar negro', enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, escreve-se que "o aumento do número de ataques na província de Cabo Delgado aumenta o risco dos grandes investimentos no setor, com 2019 a mostrar uma subida significativa do número de ataques".