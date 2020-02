Investimento estrangeiro em Cabo Verde aumenta 80% no terceiro trimestre de 2019 O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Cabo Verde disparou no terceiro trimestre de 2019 para mais de 3.596 milhões de escudos (32,5 milhões de euros), um aumento de 80% face ao mesmo período de 2018 impulsionado por Portugal. internacional Lusa internacional/investimento-estrangeiro-em-cabo-verde_5e565eeed617441277b56567





De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir do último relatório estatístico do Banco de Cabo Verde, deste mês, o IDE cresceu para 7.760 milhões de escudos (70,2 milhões de euros) entre janeiro e setembro do ano passado.

Em todo o ano de 2018, o IDE captado por Cabo Verde foi de 10.048 milhões de escudos (91 milhões de euros) e no terceiro trimestre desse ano ascendeu a 1.994 milhões de escudos (18 milhões de euros).