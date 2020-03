Instituto Cultural cancela e adia 31.º Festival de Artes de Macau para 2021 O 31.º Festival de Artes de Macau, programado para maio próximo, foi hoje cancelado e adiado para 2021, devido ao "impacto da propagação" do novo coronavírus no mundo, anunciou o Instituto Cultural (IC). internacional Lusa internacional/instituto-cultural-cancela-e-adia-31-festival_5e5facf8b06c74195b1a086b





"Metade do programa [do festival] vem do exterior" e "existem vários fatores incertos nos aspetos de transporte, logística e ensaios", tendo em conta a situação epidemiológica internacional em "constante evolução", indicou o IC, em comunicado.

Por outro lado, "o calendário de ensaios, originalmente agendado pelos grupos artísticos locais a partir de fevereiro, também foi afetado", de acordo com a mesma nota.

Para "garantir a segurança e a saúde do público e dos grupos de atuação", o IC cancelou a edição deste ano e adiou o 31.º Festival de Artes de Macau para 2021, acrescentou.

No âmbito das medidas de prevenção definidas pelo Governo de Macau, as pessoas foram aconselhadas a ficar em casa, os serviços públicos estiveram encerrados, com exceções nomeadamente para a Segurança e Saúde, e as escolas fechadas.

Além disso, também os casinos, motor da economia local, estiveram fechados por duas semanas.

Macau registou dez casos da infeção Covid-19, mas apenas um paciente continua internado, tendo os restantes recebido já alta hospitalar.

O novo coronavírus já provocou mais de três mil mortos e infetou mais de 92 mil pessoas, incluindo cinco em Portugal, estando já recuperados cerca de 48 mil pacientes.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".

EJ // VM

Lusa/Fim