Inquérito aponta falta de manutenção na rotura de condutas de abastecimento de água em Maputo

A rotura de duas condutas que fornecem água à cidade e província de Maputo deveu-se à falta de manutenção, segundo as conclusões da comissão de inquérito multissetorial criada para investigar as causas do acidente.

