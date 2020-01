Inflação em Angola deve acelerar em 2020 e chegar perto dos 24% - BFA

As perspetivas para a inflação em Angola mantêm-se negativas nos próximos meses, estimando-se que chegue aos 24% no final de 2020, segundo o gabinete de estudos económicos do Banco Fomento Angola (BFA).

