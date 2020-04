Inaugurados dois sistemas de abastecimento de água no norte de Moçambique Os distritos de Mugovolas e Mussoril, na província de Nampula, norte de Moçambique, inauguram hoje dois sistemas de abastecimento de água potável, anunciou o Presidência em comunicado. internacional Lusa internacional/inaugurados-dois-sistemas-de-abastecimento-de_5e9472e7167deb31ca0f9ee3





"Com a entrada em funcionamento destes dois sistemas, os residentes destas parcelas do país, passam a ter melhor acesso a fontes de água de qualidade, que é um imperativo nas exigências e nos atuais esforços do combate à covid-19", refere um comunicado da Presidência de Moçambique, que cita o chefe de Estado, Filipe Nyusi.

Os sistemas de abastecimento de água são inaugurados no âmbito do programa "Água para Vida - Pravida", um investimento público para "prover água segura e permanente às populações".