Ilha cabo-verdiana do Sal investe mais de 3MEuro para criar Polícia Municipal com 70 efetivos A ilha do Sal, considerada a mais turística de Cabo Verde, vai contar este ano com um corpo de Polícia Municipal, com até 70 efetivos, num investimento da câmara local superior a três milhões de euros até 2023.





De acordo com a deliberação da Assembleia Municipal que cria a Polícia Municipal do Sal, à qual a Lusa teve hoje acesso e que entra em vigor dentro de 30 dias, esta será a primeira do país, tratando-se de um corpo policial que tem como missão assegurar o interesse público do município.

Aquela força policial contará com sede na cidade de Santa Maria e um núcleo na cidade de Espargos, num quadro de pessoal constituído por até 70 efetivos na primeira fase do seu funcionamento, até 2023, à razão de dois efetivos para cada mil habitantes, conforme previsto na lei. No total, a população residente na ilha do Sal ronda os 37.000 habitantes.