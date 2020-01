Homem detido com sete quilos de marfim no centro de Maputo As autoridades moçambicanas detiveram um homem de 24 anos, no centro de Maputo, na posse de sete quilos de marfim, disse hoje à Lusa o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), Leonardo Simbine. internacional Lusa internacional/homem-detido-com-sete-quilos-de-marfim-no_5e31cdaee83a5312a739f58f





O moçambicano transportava cinco presas de elefante com mais de três quilos, sete pedaços de marfim com quilo e meio e outros 287 cubos de marfim com pouco mais de dois quilos, revelou o porta-voz do Sernic.

A detenção foi feita na quinta-feira, numa das principais avenidas da capital, e, na altura, o traficante alegou que não sabia o que tinha entre mãos, dizendo que recebeu o material de um amigo que lhe o enviou da cidade da Beira, pedindo para o deixar com um camionista que ia para a África do Sul.