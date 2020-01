Homem de 52 anos detido pela PJ de Cabo Verde por abuso sexual continuado de menor A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou hoje a detenção, na ilha do Sal, de um homem de 52 anos suspeito do abuso sexual continuado de uma menina, hoje com 16 anos. internacional Lusa internacional/homem-de-52-anos-detido-pela-pj-de-cabo-verde_5e21e8a422bb341c1a232626





Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a detenção, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, foi concretizada na quinta-feira, por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Sal, fora de flagrante delito.

O homem, padrasto da vítima, é suspeito de um crime de abuso sexual de menor, continuado, desde os 14 anos da menor.

Presente hoje a primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca do Sal, aplicou ao suspeito, como medida de coação, a prisão preventiva.

