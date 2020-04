Há apoios para Moçambique, problema é fornecimento - OMS A representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) em Moçambique disse hoje à Lusa que há apoio financeiro de parceiros para prevenir a covid-19, mas a escassez global de consumíveis e equipamentos pode ser um problema. internacional Lusa internacional/ha-apoios-para-mocambique-problema-e_5e96c4c6b6a5ae6ccfe693f5





"Neste momento não seria problema maior a falta de fundos", mas sim "a questão da disponibilidade a nível do mercado internacional de tudo o que é necessário: máscaras, testes, equipamento de proteção [para profissionais de saúde], respiradores, reagentes [para testes], zaragatoas", descreve Djamila Cabral.

Esse é o desafio, nota, uma vez que "todos os parceiros e doadores estão dispostos a apoiar o plano do Ministério da Saúde (Misau)" e de forma generalizada já autorizaram a reprogramação de verbas nesse sentido, refere.

Todos os parceiros "estão neste momento a trabalhar com o Ministério da Saúde para finalizar o Plano Operacional [de Preparação e Resposta à covid-19] para se poder ter uma ideia exata" das necessidades de fundos.

O Plano Operacional do Misau está orçado em cerca de 50 milhões de dólares (45,6 milhões de euros) sendo que o capítulo sobre compra de material e equipamento ronda os 30 milhões de dólares (27,3 milhões de euros).

A diferença inclui custos ligados a transporte, serviços adicionais e pessoal, estando previsto o recrutamento de 1.700 novos quadros da área da saúde.

O plano volta a estar em discussão hoje mesmo, admitindo-se que o valor aumente devido à situação que ainda está em curso.

O obstáculo continua a estar em chegar a tudo aquilo que não é produzido no país.

"Vamos [todos] comprar nos mesmos lugares" a nível global, encontrando "fábricas fechadas" e com dificuldades nos transportes.

"Há uma conjuntura internacional que torna difícil esse acesso" a materiais e por isso há "um trabalho que está a ser feito para minimizar isso".

Os últimos registos oficiais sobre o novo coronavírus em Moçambique indicam um total de 28 casos, sem vítimas mortais, e o país vive em estado de emergência durante todo o mês de abril, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações.

Durante o mesmo período, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 413.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O número total de infetados na China desde o início da pandemia é de 82.249, dos quais 3.341 morreram e, até ao momento, 77.738 pessoas tiveram alta.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África ultrapassou hoje as 800 com mais de 15 mil casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

LFO // PJA

Lusa/fim