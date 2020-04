Guiné-Bissau endurece medidas de prevenção e combate As autoridades no poder na Guiné-Bissau endureceram algumas medidas de prevenção e combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, depois de ter sido decidido prolongar o estado de emergência no país até 26 de abril. internacional Lusa internacional/guine-bissau-endurece-medidas-de-prevencao-e-_5e983bc8d650170a0e2cdceb





No decreto do Governo de Nuno Nabian, publicado na quarta-feira pelo autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ficou determinado que a partir de hoje ficam em isolamento obrigatório, em estabelecimentos de saúde ou hotéis, pessoas com infeção com covid-19 ou suspeitas de estarem infetadas com o novo coronavírus.

"A violação da obrigação de isolamento, nos casos previstos, constitui crime de desobediência nos termos da legislação penal aplicável", refere-se no decreto.