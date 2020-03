Guerrilheiros vão entregar armas antigas - Líder da oposição moçambicana Os 5.000 guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) vão entregar armas antigas e partilhadas "por três ou quatro" no processo de desmobilização e reintegração que está prestes a arrancar, diz em entrevista à Lusa o líder daquela força política internacional Lusa internacional/guerrilheiros-vao-entregar-armas-antigas_5e71e82d54821b1985afb8b4





Ossufo Momade não revela o número de armas e munições que ainda estão nas matas do Centro de Moçambique e que vão ser entregues no âmbito do acordo de paz assinado em agosto de 2019 com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

Mas deixa um retrato do que esperar, depois de o braço armado da Renamo ter silenciado as armas há três anos e três meses.