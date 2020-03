Grupo ETE diz que críticas da oposição não afetam cabo-verdiana CV Interilhas

O administrador do grupo ETE, Gonçalo Delgado, classificou as críticas da oposição cabo-verdiana ao concurso que atribuiu a concessão do transporte marítimo à CV Interilhas, e a sua legalidade, como um "tema político" que não afeta a atividade.

internacional

Lusa

internacional/grupo-ete-diz-que-criticas-da-oposicao-nao_5e68d4af23994a197a1d9362