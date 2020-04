Grupo atinge povoação dois dias após ações armadas no mesmo distrito Um grupo armado atacou na quinta-feira a povoação de Muambula, norte de Moçambique, disseram fontes locais à Lusa, dois dias depois de a violência ter atingido várias aldeias da mesma zona. internacional Lusa internacional/grupo-atinge-povoacao-dois-dias-apos-acoes_5e90f63362b79d3190f93729





A povoação fica no distrito de Muidumbe, que já na terça-feira tinha sido alvo de ataques reivindicados pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico que, além da, destruição, alega ter provocado um número indeterminado de mortes em confrontos com as forças de defesa e segurança.

Segundo as mesmas fontes, entre outras marcas de violência deixadas na quinta-feira, em Muambula, o grupo terá vandalizado a igreja de uma das mais antigas missões católicas da província de Cabo Delgado.