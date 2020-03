Grandes eventos proibidos até 30 de junho em Cabo Verde A realização de grandes eventos em Cabo Verde com participantes estrangeiros, oriundos de países afetados pelo novo coronavírus, está proibida até 30 de junho, conforme resolução governamental que entra em vigor no sábado. internacional Lusa internacional/grandes-eventos-proibidos-ate-30-de-junho-em-_5e6be18299a1bc1980035198





"Fica vedada, até 30 de junho de 2020, a realização de todos os eventos, em todo o território nacional, que reúnam números elevados de participantes vindos de países assinalados com pandemia de coronavírus (Covid-19)", lê-se na resolução do conselho de ministros cabo-verdiano, publicada hoje em Boletim Oficial e que entra em vigor no dia seguinte.

Assinada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a resolução determina que a "situação da pandemia será avaliada periodicamente", para "decisão sobre a continuidade da medida" ou o seu cancelamento.

Em causa, refere ainda, está uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), para "evitar a aglomeração de pessoas no mesmo espaço", por se tratar de uma "epidemia transmissível principalmente por via aérea".

Cabo Verde não registou até ao momento qualquer caso confirmado de Covid-19, provocado pelo novo coronavírus, mas aguarda os resultados das análises a pelo menos três casos suspeitos, segundo informação divulgada hoje pelas autoridades de saúde pública cabo-verdianas.

O cancelamento de espetáculos de grande dimensão já tinha sido anunciado pelo Governo como medida prevista no Plano Nacional de Contingência para a prevenção e controlo da pandemia de Covid-19, apresentado esta semana.

Antecipando a entrada em vigor desta medida, o Encontro Internacional da Juventude Africana, que estava previsto de 27 a 29 de março, na ilha cabo-verdiana do Sal, e que contaria com o patrocínio do Presidentes de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e do Senegal, Macky Sall, foi oficialmente cancelado na quinta-feira.

Este foi o quinto evento internacional adiado em Cabo Verde, por causa do risco de infeção pelo novo coronavírus, depois do festival Grito Rock, do Kriol Jazz Festival, Atlantic Music Expo e Cabo Verde Music Awards.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a OMS a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.

