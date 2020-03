Governo timorense pede colaboração da população para prevenir surto A ministra interina da Saúde timorense, Élia dos Reis Amaral, pediu hoje a máxima colaboração da população com o Governo na aplicação de medidas preventivas do surto de Covid-19 em Timor-Leste. internacional Lusa internacional/governo-timorense-pede-colaboracao-da_5e6778a1fed2021973a94918





"Pedimos a toda a população para que não entre em pânico. O Ministério da Saúde está a fazer um esforço para acompanhar de perto a situação e pede à população para colaborar com a comissão interministerial estabelecida para assegurar e proteger toda a população em Timor-Leste", disse hoje.

Élia dos Reis Amaral falava numa curta declaração aos jornalistas em que confirmou que os testes realizados a um cidadão suspeito de Covid-19 deram negativo.

Timor-Leste tem atualmente um segundo caso suspeito, de outro cidadão estrangeiro cuja nacionalidade não foi revelada, que está isolado em casa com acompanhamento médico.

Uma amostra a este segundo paciente foi enviada hoje para Darwin, no Norte da Austrália, devendo os resultados ser conhecidos nos próximos dias.

Apesar de Timor-Leste ter já kits de testes de Covid-19, oferecidos pela Organização Mundial de Saúde, o laboratório nacional só deverá estar habilitado para os realizar dentro de duas semanas.

Na curta declaração à imprensa, a ministra interina renovou as recomendações sobre medidas preventivas, incluindo cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar, lavar as mãos com frequência e evitar cumprimentar ou beijar as pessoas.

Recomendou ainda cozinhar bem os alimentos antes de os consumir e, em caso de qualquer sintoma, solicitar de imediato assistência médica.

Timor-Leste não tem ainda qualquer caso confirmado de Covid-19.

O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para 114.151, das quais morreram 4.012, segundo dados oficiais.

