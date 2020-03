Governo timorense encerra escolas pelo menos uma semana

O Ministério da Educação timorense deliberou encerrar todas as escolas do país a partir de segunda-feira e pelo menos durante uma semana, com a decisão a poder ser ampliada, disse à Lusa a ministra da tutela.

