Governo moçambicano nomeia novos dirigentes para dois organismos estatais O Governo moçambicano aprovou hoje a nomeação de novos dirigentes para dois organismos estatais, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.





O comunicado final da reunião de hoje do Conselho de Ministros anuncia a nomeação de Estêvão Pale para o cargo de presidente do conselho de administração da ENH, em substituição de Omar Mithá, que cessa funções.

O órgão aprovou ainda o nome de Luísa Meque para o cargo de diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), lugar deixado vago por Augusta Maíta, agora ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas no recém-empossado Governo.