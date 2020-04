Governo moçambicano diz que vai comprar 300 ventiladores (C/ÁÚDIO) O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleiane, afirmou hoje que o país vai comprar 300 ventiladores para o Sistema Nacional de Saúde (SNS), no âmbito da luta contra a pandemia da doença respiratória covid-19. internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-diz-que-vai-comprar-300_5e9066fc62b79d3190f8f7ea





Adriano Maleiane fez o anúncio, em resposta a perguntas dos deputados da Comissão do Plano e Orçamento (CPO) da Assembleia da República (AR) de Moçambique, durante uma audição sobre as propostas do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) de 2020, que vão ser debatidos na próxima semana.

"De acordo com os serviços competentes [de saúde] está prevista a aquisição de 100 ventiladores fixos e 200 móveis", declarou Maleiane.