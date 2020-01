Governo moçambicano abastece por via marítima distritos isolados em Cabo Delgado O Governo moçambicano está a abastecer, por via marítima, os distritos isolados no norte de Cabo Delgado, na sequência da interrupção de uma das principais estradas da região, devido ao mau tempo, disse hoje à Lusa fonte oficial. internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-abastece-por-via-maritima_5e15f11a7d80d11be4b870bf





A via marítima vai ser usada para abastecer as populações de Meluco, Quissanga, Ibo, Macomia, Muidumbe, Mueda, Nangade, Palma e Mocímboa da Praia, distritos isolados após o desabamento da ponte na Estrada Nacional 380, a principal da região, disse Alson Alberto, técnico da área de planificação e informação do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) em Cabo Delgado.

As autoridades moçambicanas tem disponíveis três embarcações para fazer a ligação, duas das quais resultantes de um apoio da companhia francesa Total, líder do consórcio de um dos mais importantes projetos de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado.